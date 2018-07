Il Sindaco di Riccione 'inaugura' l'aiuola di fiori curata dai bimbi della scuola Belvedere

Attualità

| 14:11 - 05 Luglio 2018

Generazioni differenti ma unite nel tramandare e apprendere l’amore per la terra e i suoi prodotti. Protagonisti alla scuola dell’infanzia “Belvedere” i genitori che hanno mostrato dal vivo,​ai piccoli,​ come creare un’ aiuola per rendere più bella con nuovo verde l’ingresso della propria scuola. Nei giorni scorsi il sindaco Renata Tosi e l’assessore alle Politiche Educative Alessandra Battarra hanno partecipato all’inaugurazione di questo spazio verde ricavato con nuove piante fornite dall’amministrazione. I bambini hanno preso parte attivamente, assieme ai genitori, alla piccola cerimonia di piantumazione che ha coinvolto anche la raccolta dei prodotti dell’orto realizzato nel retro della scuola. Prodotti freschi utilizzati direttamente in cucina e che diventano pietanze nei pasti quotidiani dei piccoli. Gli antichi saperi di realizzazione e cura degli orti, costituiscono il lavoro e il passatempo dei nonni che, al Belvedere così come in altre scuole, mettono a disposizione dei bambini.

“ E’ un percorso circolare – afferma l’assessore alle politiche scolastiche Alessandra Battarra – la passione per la natura e l’ambiente che, con i genitori, le insegnanti e tutto il personale scolastico, ci impegniamo a trasmettere ai bambini. Penso ai progetti realizzati durante l’anno in classe, che hanno un momento conclusivo in una rassegna finale con la partecipazione di ogni scuola ad un progetto comune, all’opera di educazione e sensibilizzazione dei più piccoli per il verde, con la costante manutenzione e piantumazione di nuovi alberi, fino alla promozione degli orti e di iniziative connesse grazie al coinvolgimento delle famiglie” .