Tutto esaurito a Rimini per la Notte Rosa da 200 milioni di euro, gli albergatori: 'edizione da incorniciare'

Attualità

Rimini

| 14:03 - 05 Luglio 2018

Notte Rosa da tutto esaurito. I telefoni degli uffici di informazioni turistiche di Rimini squillano per prenotare gli ultimissimi posti disponibili per il weekend alle porte e in molti hotel della Riviera continuano a fioccare le richieste di prenotazioni last minute, con prezzi medi ben più alti rispetto ai giorni precedenti e successivi alla manifestazione. “I dati in nostro possesso - commenta Ivan Gambaccini presidente di Rimini Reservation - ci dicono che siamo verso il tutto esaurito sulle disponibilità online delle camere. I prezzi degli hotel si mantengono piuttosto sostenuti e i giorni di permanenza sono superiori alla media del periodo. Tutto fa presagire che si vada verso una nuova edizione da incorniciare del capodanno dell'estate romagnola”.





“L’impatto in termini di presenze ed economici per la Riviera di Rimini - afferma il sindaco Andrea Gnassi - è valutato dagli analisti in oltre 200 milioni di euro ad ogni edizione, aggregando la spesa di turisti e escursionisti. E’ una ricaduta enorme anche e soprattutto in termini di occupazione. I parametri sui quali pesare il successo della Notte Rosa sono anche questi. Mi permetto di aggiungere come al ricchissimo calendario di eventi della manifestazione, si aggiunga in questi giorni a Rimini Sportdance, il più grande evento al mondo dedicato alla danza sportiva. Nei giorni della Notte Rosa e oltre alla Notte Rosa, Sportdance va avanti sino al 15 luglio, questa manifestazione è capace di assommare oltre 200 mila presenze turistiche. Sono numeri consistenti dietro cui sta lavoro, creatività, conoscenza. E una capacità unica di essere popolari e sofisticati, di creare cultura e economia sulla base dei sogni”.





E la città ha già iniziato a sognare e a tingersi di rosa, a entrare nel clima della festa: 10mila palloncini rosa rigorosamente biodegradabili al 100%, 5mila bandierine pink montate, fontana dei quattro cavalli, Ponte di Tiberio, Castel Sismondo e Arco d’Augusto pronti per essere illuminati con la tinta della festa e ancora mise en place a tema, addobbi pink: tutto è pronto per tingere il Capodanno dell'estate.





Giornata clou domani, venerdì 6 luglio. Per i più piccoli l’appuntamento è dal tardo pomeriggio a sera in piazzale Fellini con la magia comica, la clownerie, le improvvisazioni, i laboratori, le letture animate e i numeri di visual comedy di Otto il bassotto, Le Pu-pazze e Cronopia Contorsiones. E fra uno spettacolo e l’altro ci si può intrattenere con i giochi di legno della tradizione del Massibus e la pista delle mini biciclette a bilanciamento Strider.





Dalle ore 22 l’evento più atteso: quello con il concerto sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich del compositore, musicista e cantante spagnolo più amato. Alvaro Soler arriva sul palco principale della Notte Rosa reduce dal successo del nuovo singolo ‘La Cintura’ e dopo gli innumerevoli sold out del tour internazionale del 2017 e la sua presenza nella top 3 della classifica singoli e nella top 10 dei brani più ascoltati in radio e su Spotify.





A mezzanotte in punto tutti con gli occhi rivolti al cielo per lo spettacolo dei fuochi d'artificio che illumina di rosa tutta la Riviera, uno dei momenti più attesi di questa notte magica. La festa continua su tutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, con soste obbligate nei vari punti in cui si susseguono i dj set, i concerti live, lo show del Tunga, il palco spettacolare del Kennedy Cake, la iniziative per grandi e bambini, fino ad arrivare al momento più intimo suggestivo: l’alba unica in riva al mare quando, all’apparire del primo raggio di sole, il pianoforte del Maestro Remo Anzovino, uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione, fonderà le note del suo repertorio con la cornice evocativa della spiaggia di Rimini Terme.