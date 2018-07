Rimini, il vicesindaco Lisi incontra la console italiana di El Salvador

Attualità

Rimini

| 13:50 - 05 Luglio 2018

Innovazione, agricoltura sostenibile e turismo sono alcune delle traiettorie di sviluppo su cui vuole puntare El Salvador. L’ambasciatrice italiana del Paese dell’America Centrale, Sandra Elisabeth Alas Guidos, ne ha parlato questa mattina al vicesindaco Gloria Lisi durante un incontro in Residenza Comunale voluto proprio per valutare eventuali collaborazioni e opportunità e sviluppare una partnership. La console ha mostrato al vicesindaco un video sulle bellezze del paese e ha spiegato su quali asset si intende investire per lo sviluppo economico della comunità. Durante l’incontro si è parlato in particolare delle potenzialità turistiche del Paese, dalla formazione professionale degli operatori allo sviluppo di una mentalità votata all’accoglienza, “un approccio che contraddistingue Rimini da sempre – sottolinea il vicesindaco Lisi – e che consiste nel mettere al centro il turista considerandolo come cittadino temporaneo, con tutte le attenzioni che questo comporta. Altrettanto importante è la formazione, con la creazione di scuole che magari consentano ai nuovi addetti al turismo di fare tirocini in Italia, per poi tornare a El Salvador con un importante bagaglio di esperienze”.