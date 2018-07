Per la Notte Rosa linea più morbida del Comune di Riccione: si prolungano orari musica e balli

Attualità

Riccione

| 13:03 - 05 Luglio 2018

Con propria ordinanza il Comune di Riccione ha disposto che, in occasione delle serate dal 6 all'8 luglio, per la Notte Rosa, la musica sia diffusa dai pubblici esercizi (street bar) fino alle 03.00 con la possibilità di effettuare intrattenimenti musicali fino alle ore 04.00 dopo la mezzanotte nei locali dell’area Marano, tra lo stabilimento 128 e il confine con il Comune di Rimini, e nella zona sud della città.

Per quanto riguarda il Marano i locali di intrattenimento dell’area compresa tra le spiagge 128 e 137, hanno presentato un piano di pulizia e sicurezza accolto dall’amministrazione valido per tutta la stagione estiva. Ogni locale si occuperà autonomamente della pulizia nella propria area in concessione e le aree confinanti quando si svolgeranno attività di intrattenimento musicale e danzante.

Per un adeguato sistema di sicurezza, i locali della zona garantiranno il servizio sia all’interno che al loro esterno. Internamente ogni locale dovrà garantire un minimo di 2 addetti alla sicurezza con il presupposto di aumentare il numero del personale in base ai flussi di clientela. Esternamente per attuare un corretto controllo e una adeguata prevenzione della passeggiata Goethe compresa sempre tra gli stabilimenti 128 e 137, ogni locale farà ricorso ad un addetto alla sicurezza per la propria porzione di passeggiata. Servizio che dovrà terminare un’ora dopo la chiusura dei locali.

“ Per il fine settimana della Notte Rosa - dichiara l’assessore alla Polizia Municipale e Attività Economiche Elena Raffaelli - andiamo incontro alle richieste giunte dagli operatori di estendere gli orari di diffusione della musica in modo di trascorrere delle serate all’insegna della musica e del divertimento. Per consentire una programmazione appropriata, i titolari delle attività economiche, come richiesto nei mesi scorsi, hanno inoltre presentato i piani di pulizia e sicurezza, previsti dal Regolamento Comunale, e l’amministrazione ha ritenuto di accoglierli in virtù di un reciproco rispetto da ambo le parti che, sono sicura, diverrà una costante nell’ambito dell’intrattenimento, così come avvenuto la scorsa estate. Andiamo incontro ad un fine settimana ricco di eventi, un anticipo d’estate già ben partita a Riccione, la macchina organizzativa comunale in stretta collaborazione con le forze dell’ordine è pronta. L’amministrazione è a fianco di cittadini e turisti”.