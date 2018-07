Riccione capitale della ginnastica italiana, per la prima volta ospita i Campionati Assoluti

Sport

Riccione

| 12:40 - 05 Luglio 2018

Riccione capitale della ginnastica italiana: per la prima volta nella storia la Perla Verde ospita i Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica e Trampolino Elastico FGI, con l’organizzazione dell’Asd Ginnastica Riccione e il patrocinio del Comune





Sabato 7 e domenica 8 luglio al Play Hall i migliori ginnasti Azzurri pronti a contendersi le medaglie e i posti nella squadra degli Europei di Glasgow

Il presidente dell’Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio: “Lieti e orgogliosi di ospitare a Riccione il mondo della ginnastica azzurra nell’evento clou dell’anno”





A Riccione tutto pronto per l’appuntamento più atteso, che vedrà il Play Hall cornice dei Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica e Trampolino Elastico sabato 7 e domenica 8 luglio. La manifestazione più importante a livello nazionale fa tappa a Riccione con l’organizzazione dell’Asd Ginnastica Riccione, grazie alla fiducia accordata dalla Federazione Ginnastica d’Italia, con il patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione della Polisportiva Riccione.





Sarà un evento sportivo di grande richiamo e di elevatissimo spessore tecnico, considerando che vi parteciperanno tutti le migliori ginnaste e i ginnasti azzurri, nonché i vertici della FGI e i tecnici federali. Proprio da questa manifestazione selezionatori valuteranno gli atleti per formare la squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Europei di Glasgow (2-5 agosto).





Tanta attesa nel settore femminile. Sabato nell’All Around Elisa Iorio cercherà di difendere il titolo, pronte a contenderglielo Giorgia Villa e Asia d’Amato, le altre due favorite per il trionfo. In lista anche Alice D’Amato al rientro da infortunio e non mancheranno le “veterane” Elisa Meneghini e Lara Mori, poi Martina Maggio, Martina Basile, Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari, di rientro dai Giochi del Mediterraneo con Giada Grisetti.





Tra le specialiste, Carlotta Ferlito darà tutto alla trave, mentre Sofia Busato si cimenterà al volteggio e Martina Rizzelli (al rientro dall’infortunio) a volteggio, parallele asimmetriche e corpo libero.

“Siamo molto orgogliosi di portare a Riccione, per la prima volta nella storia, gli Assoluti di Ginnastica Artistica – dice Francesco Poesio, presidente dell’Asd Ginnastica Riccione -. Qui è tutto pronto, abbiamo lavorato con grande impegno pensando a tutti i particolari e siamo molto lieti di ospitare il mondo della ginnastica italiana che si concentrerà qui nel prossimo fine settimana per l’evento clou dell’anno: atleti, tecnici, dirigenti e tanti appassionati, che aspettiamo numerosi sulle tribune del Play Hall di viale Carpi”.





SABATO 7/07:

Ore 10:30 All Around Ginnastica Artistica Femminile (valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica)

Ore 17:00 All Around Ginnastica Artistica Maschile (valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica)

A seguire: Campionato Italiano Assoluto Trampolino Elastico (F – M)





DOMENICA 8/07

Ore 10:30 Criterium Allievi (M – F)

Ore 16:00 Finali di Specialità per attrezzo (M – F)





BIGLIETTI

I biglietti per assistere ai due giorni di gare (anche separatamente) sono ancora disponibili. I botteghini del Play Hall di Riccione sono aperti venerdì 6 luglio dalle ore 10 alle ore 18, sabato 7 luglio dalle ore 8:30 alle ore 19 e domenica 8 luglio dalle 8:30 alle 16.