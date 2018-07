Ippica, venerdì al Savio il Premio Revolution. Il miglio per anziani abbinato alla Tris nazionale

Sport

Cesena

| 12:08 - 05 Luglio 2018



Mentre ferve, trepidante, l’attesa per il grande appuntamento con il Gran Premio Riccardo Grassi 2018 – Trofeo Romagna Iniziative di sabato 7 luglio, il trotter cesenate mette in scena un venerdì dalle variegate proposte tecniche su cui spiccano una inusuale sfida sul doppio chilometro con partenza ai nastri riservata ai tre anni “Premio Revolution” (sesta corsa) ed un miglio per anziani abbinato alla tris nazionale, il tutto impreziosito dalle presenze di alcuni dei migliori driver che, dalle 21.05, regaleranno spettacolo ed emozioni agli appassionati presenti in tribuna.

La disamina della serata parte proprio dalla sesta corsa, con l’inviato di Mauro Baroncini, Zebù Zl pronto ad allungare la striscia vittoriosa attestatasi a due successi, l’ultimo dei quali ottenuto in coppia con Andrea Farolfi suo partner odierno, mentre dal Veneto Alessandro Fonte sposta il suo Zatox Vik, esimio regolarista e serio candidato al podio assieme a Zeroglutine Par, ospite stagionale in Riviera guidato dal celebre “omino d’Agnano” Vincenzo Luongo. Collocata come quinta manche del palinsesto, la sfida abbinata alla tris nazionale “Premio Radio Nettuno” chiama a raccolta dieci performer dalla lunga militanza che si daranno battaglia a suon di parziali sui due giri di pista, con il partitore Stiaccino Jet in versione Vincenzo Luongo e prima scelta del betting, sui marchigiani Perimetro Bar e Davide Cangiano e sul duo emiliano Shango Group/Andrea Farolfi, senza peraltro trascurare Twilight Lux e Roger Op, rispettivamente interpretati da Marco Stefani e Vp Dell’Annunziata.

Alle 21.05 in pista il prologo del venerdì con gentleman e anziani impegnati sulla breve distanza e con Matteo Zaccherini e Filippo Monti nei panni dei Coppi e Bartali della categoria, il primo oggi favorito con Special Fez sul rivale, ingaggiato per calmare i bollenti spiriti del bisbetico Ronaldihno Tres, mentre l’ottimo Plinio può regalare il podio a Mirko Marini. Alla seconda, match tra i coetanei Solcio Zl e Salmon Roc, affidati ad Andrea Farolfi e Vincenzo Luongo con Regina Kosmos terza incomoda per la guida del sempre valido Dario Battistini.

Ancora anziani in vetrina alla terza corsa, ancora due i giri di pista da percorrere e ancora Andrea Farolfi sugli scudi grazie alle indubbie chance di Ulrike del Ronco, ospite lombardo in trasferta dal buen retiro di Appiano Gentile e preferita ai pur validi Uno Gadd e Unabomber Cup, eccellenti pedine in ottica podio per Cesare Ferranti e Loris Farolfi. Alla quarta, turno per la leva 2015 con Andrea Farolfi ad ipotecare il successo alle redini di Zalea Mabel, compagna di franchigia della sopracitata Ulrike Del Ronco ed anch’essa allenata da Simone Belladonna, mentre l’omino di Agnano sarà in sulki all’avversario dichiarato, Zoff Degli Ulivi, terze forze, Zillah Font e Salvatore Valentino. Si chiude la serata con un plebiscitario favorito come l’allievo di Arnaldo Pollini, Vergiano, battuto solo all’ultima uscita dopo ben sei successi consecutivi ed oggi sfidato da avversari dalla non trascurabile caratura atletica come Vivaldi, Vancouver Ongi e Vegas Cloudlet, carte di peso per Davide Cangiano, Maurizio Cheli e Manuel Pistone.



ANIMAZIONI Per la rassegna musicale curata da Teleromagna, si esibirà all’ippodromo venerdì 6 luglio, il cantante Dino Moroni “Arcano” accompagnato dal chitarrista Enrico Cifaldi. Il cantante romagnolo, che è famoso per essere “la vera copia di Vasco” e che è stato primo classificato alla trasmissione “Re per una notte” di Canale 5, si esibirà per il pubblico dell’ippodromo e sarà ospite della trasmissione di Teleromagna “Cavalli in Pista” condotta in diretta dall’ippodromo da Luciano Poggi. “Arcano” non è noto al pubblico solo per la somiglianza al rocker di Zocca, ma anche per aver abbinato la musica rock a testi in romagnolo, si considera figlio al 100% della Beat Generation che ritiene un periodo unico e irripetibile e che è stata ispiratrice del recente progetto musicale “Beat Generation Today”.