Riccione, oltre mille atleti hanno partecipato alla gara internazionale di pattinaggio sincronizzato

Sport

Riccione

| 12:01 - 05 Luglio 2018

Sono stati più di mille gli atleti che hanno partecipato al 13° dell’International Skate Team Trophy il 29 e 30 giugno a Riccione. Lo Skate Tophy è una gara internazionale di Gruppi Spettacolo e Pattinaggio Sincronizzato, organizzata dal Pattinaggio Artistico Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione, autorizzata dal Cepa e dalla Fisr.

Due giorni di Grande Spettacolo in cui 151 gruppi, appartenenti a 74 società, provenienti da 6 nazioni (Italia, Estonia, Francia, Germania, Spagna e Repubblica di San Marino), si sono contesi i 12 titoli in palio.

La società riccionese ha schierato ben 78 atleti, vincendo prestigiose medaglie:

Gruppo Riccione Show. Nella categoria “Gruppi Show Promozionali” medaglia d’argento, con “Nelle terre selvagge”: le atlete riccionesi hanno gareggiato contro 15 squadre e sono state precedute solo dal gruppo dell’Artiskate di Verona. La medaglia di bronzo è andata alla Società Pattinatori Estensi di Ferrara.

Gruppo Sincro Riccione 2. Nella categoria “Sincronizzato Promozionale” a sorpresa medaglia d’argento per le più piccole, che nonostante fossero alla loro prima esperienza hanno presentato un ottimo esercizio dal titolo “L’estate del ‘67”, precedute solo dalla Società Valdoplavis di Treviso. La medaglia di bronzo è andata alla società Pattinatori Estensi Ferrara.

Quartetti Heart e Summer. Nella categoria “Quartetti Divisione Nazionale” il quartetto Heart con “Sulle note di Giuseppe Verdi” ha emozionato il numeroso pubblico vincendo la medaglia d’argento, precedute solo dalla società Roller Star Loreggia di Padova. La medaglia di bronzo è andata alla Società S. Egidio di Perugia. Un bel 11° piazzamento anche per il Quartetto Summer, che con una performance briosa e frizzante h sbaragliato le altre agguerritissime società (23 in classifica generale).

La gara è proseguita nella giornata di sabato con i Quartetti Winter e Spring nella categoria “Quartetti Jeunesse”. Splendida medaglia di bronzo per il quartetto Winter che con “Malaguena” ha davvero incantato il numeroso pubblico presente. Un ottimo 10° posto su 21 società presenti per il quartetto Spring che ha presentato “La forma dell’acqua”.

Il Quartetto Autumn nella categoria “Quartetti” purtroppo per un infortunio non ha gareggiato, ma sicuramente anche queste atlete avrebbero ben figurano tra le grandi. La massima categoria è stata vinta dal quartetto “Celebrity” della società Artiskate di Verona.

Gruppo Sincro Riccione. Nella categoria “Precision Junior” un 4° posto in classifica generale per i riccionesi, che hanno perso la medaglia di bronzo per un soffio, ma che hanno pattinato davvero al meglio delle possibilità sulle note di “The Millionaire”.

Gruppo Precision Skating Riccione. Nella categoria “Precision Senior”, medaglia d’argento per le gli atleti allenati da Barbara Di Ghionno, che ballando sulle note “El ritmo de Cuba”, hanno coinvolto il numerosissimo pubblico e tutti i sostenitori riccionesi a ballare insieme a loro.

Il presidente dell’Asd Pattinaggio Riccione, Gigliola Mattei, e il consiglio direttivo “ringraziano tutte le società partecipanti, l’amministrazione comunale, tutti i volontari che hanno sorvegliato il Villaggio dello Sport e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di questo progetto, che ha anche lo scopo di portare il pattinaggio artistico fuori dai palazzetti in modo da far conoscere questo meraviglioso sport a più persone possibili”.