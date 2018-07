Notte Rosa a Bellaria: concerto di Giusy Ferreri, Pompieropoli e marching band

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:00 - 05 Luglio 2018

La Città di Bellaria Igea Marina si prepara a festeggiare la tredicesima edizione della Notte Rosa: tanti gli eventi distribuiti lungo tre giorni, in cui spiccano il concerto di Giusy Ferreri (nella foto in un'immagine di Daniele Barraco), la ricca programmazione della Notte Rosa dei Bambini e i fuochi d’artificio del venerdì sera, ma anche le iniziative, le cene e gli aperitivi ‘in rosa’ promossi da alberghi, ristoranti, bar e spiagge, nonché lo ‘Street market’ che vedrà protagonisti i commercianti dell’Isola dei Platani (dal 6 all’8 luglio, dalle 9.00 alle 24.00)

Si parte giovedì sera tra via Ovidio, via Pinzon e via Ennio (compreso l’’anfiteatro’), dove alle 21.00 si esibiranno i danesi della Marching Band Odense in uno spettacolo musicale itinerante; sempre stasera, alle 21.30 in p.le Perugia, in scena il concerto anteprima della Notte Rosa, con The Hangover & Artisia Starlight in uno show ispirato alla musica anni ’50 e ’60.

Nella serata di venerdì 6 luglio, Bellaria Igea Marina si animerà con in colori della Notte Rosa dei Bambini. Dalle 20.30 in p.le Kennedy sarà aperto il campo base di addestramento ‘Pompieropoli’ allestito in collaborazione con il Comando Provinciale e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Rimini. Alle 21.15 spettacoli per tutti i gusti con: “Valentina vuole il racconto”, narrazione e teatro di figura alla Torre Saracena; “Paratrampolata in do”, trampoli e percussioni nell’Isola dei Platani; Kalofen in “Sir John Lipton and Lady Mary Twinings”, animazione itinerante in via Ennio; Le due un quarto in “Senza Denti”, passeggini giganti itineranti in via Ovidio; Bialystok Produzioni in “Sganapino apprendista contadino”, teatro di figura in p.za Marcianò.

Poi ancora: alle 21.45 in p.le Santa Margherita, Laborincolo in “7in1 colpo”, teatro d’oggetto e narrazione, e alle 22.15 in p.le Perugia I Teatri Soffiati in “Radio Notte Rosa”, teatro e musica.

Dalle 21.30 spettacolo anche sul porto canale, con lo show in p.le Capitaneria di Porto dal titolo ‘Aspettando il Rosa dei Fuochi D’Artificio’: le band Fuoritempo e Compagnia offriranno uno show sulle note di Lucio Battisti e delle canzoni degli anni ’60 che hanno fatto la storia della musica. Finito il concerto, a mezzanotte suggestivo spettacolo di fuochi artificiali sul porto canale: una coreografia che colorerà in rosa, in contemporanea, tutta la riviera romagnola.

Sabato 7 luglio, sempre sul lato Igea Marina del porto canale, alle 22.00 andrà in scena il live gratuito di Giusy Ferreri, tornata in tour a distanza di oltre un anno dal suo ultimo concerto.

Nonostante la pausa dovuta alla maternità, il successo della cantante non si è mai arrestato neppure nei mesi di inattività: il singolo “Partiti Adesso” è stato infatti il brano italiano più suonato del 2017 dalle radio durante la scorsa estate, confermando Giusy Ferreri tra le principali hit-maker italiane. Il suo ultimo album in studio è “Girotondo”, uscito nel marzo 2017 e contiene anche il brano “Fa talmente Male” presentato lo scorso anno a Sanremo. Giusy Ferreri porterà a Bellaria Igea Marina il suo repertorio formato da una serie invidiabile di successi: da “Non ti scordar mai di me”, “La Scala”, “Il Mare Immenso” e “Ti porto a cena con me” fino alle più recenti “Roma-Bangkok” e “Volevo te”.