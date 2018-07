Apre bagagliaio auto di un gestore bar e fa sparire stecche di sigarette, arrestato 65enne

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:41 - 05 Luglio 2018

Ha rubato diverse stecche di sigarette nel portabagagli dell'auto di un gestore di bar. E' successo a Santarcangelo di Romagna il 16 gennaio scorso. A quanto risulta un 65enne originario della provincia di Napoli avrebbe notato il gestore e si sarebbe appropriato dei pacchi di sigarette spaccando il finestrino della vettura. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto dai carabinieri della stazione clementina. Accusa di ricettazione, invece, per un 19enne originario della Guinea, trovato in possesso di uno smartphone rubato ad un cittadino di Santarcangelo. Anche lui è stato denunciato.