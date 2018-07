Sicurezza urbana, in arrivo 18 telecamere di sorveglianza sulle strade marignanesi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 10:07 - 05 Luglio 2018

Il Comune di San Giovanni in Marignano si candida ad ottenere dei fondi statali per la realizzazione di un avanzato sistema di video sorveglianza, approvato con delibera di fattibilità tecnico ed economica. Sono previste 18 postazioni a telecamere multiple e lettura targhe, dal costo complessivo di oltre 270.000,00 euro. L’obiettivo principale del progetto Marignanese, messo a punto anche grazie alla collaborazione della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, è quello di riuscire ad effettuare un efficace controllo di tutti i veicoli in transito verificando istantaneamente la loro condizione e in particolare l’appartenenza alle black list dei mezzi rubati, non assicurati, non revisionati e presenza dei veicoli sospetti o segnalati.

Il Sindaco Daniele Morelli commenta entusiasta l’iniziativa che "sarà un ulteriore importante tassello per garantire la sicurezza sul nostro territorio e darà risposte ad un problema sociale che effettivamente esiste e che oggi più che mai è sentito dai cittadini. Rilevante è stata anche questa volta, se non per dire decisiva, la sinergia tra le varie istituzioni anche sovracomunali: prefettura, carabinieri, polizia municipale che ringraziamo tantissimo, hanno rivestito un ruolo strategico nella realizzazione di questo piano di sicurezza che rappresenterà sicuramente un ottimo deterrente, ma anche uno strumento di controllo e di indagine in casi di reato non solo strettamente locali ma in un raggio d’azione molto più ampio".