Rimini, spacciatore a cielo aperto nel parco: la denuncia di una lettrice

Attualità

Rimini

| 09:39 - 05 Luglio 2018

Spaccio al parco 'Murri' a Bellariva, una tappa fissa per il commercio della droga. Una nostra lettrice ha fotografato due persone che sembrano intente a chiacchierare e che invece sarebbero impegnate a scambiarsi stupefacenti "Ci sono spacciatori che liberamente consegnano pacchettini di fumo o di cocaina come vedete nella fotografia senza nessun controllo", segnala la signora. "Questo dalla mattina quando io passo solitamente con i miei figli alle 8:00 fino alla sera ci sono molte cose al parco Murri che non vanno ci vorrebbe un po' più di controllo."