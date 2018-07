Giovedì sera 5 luglio Caparezza in concerto a Rimini park rock

Eventi

Rimini

05 Luglio 2018

L’artista pugliese sarà a Rimini park rock per una delle tappe del suo 'Prisoner 709 Tour', ore 21 via Emilia 155. Il cantante che da novembre a febbraio ha registrato 20 sold out nei palazzetti, ha percorso più di 9mila chilometri sul furgone da Nord a Sud dello Stivale e ha venduto più di 125mila biglietti. Uno spettacolo totalmente diverso dal tour invernale: la scaletta si emancipa dall’ultimo disco (che veniva eseguito quasi per intero nelle tappe invernali) e aggiunge brani allegri e festosi. 'Prisoner 709', l’ultimo album di Caparezza, arriva a tre anni di distanza da 'Museica'. L’album, pubblicato nel 2017 per Universal, registrato tra Molfetta e Los Angeles con la collaborazione di Chris Lord-Alge, produttore di grandi artisti (Bruce Springsteen, Joe Cocker, Green Day) che ha già lavorato con Caparezza per la realizzazione di “Museica”, contiene sedici tracce composte interamente da Caparezza, con la partecipazione di John De Leo, Max Gazzè e DMC in quattro brani del disco.