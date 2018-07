Tennis, il giovane Igino Celiberti trionfa a Camerano. La Artimedi nei quarti tra le U16 nel torneo Europe

Sport

Repubblica San Marino

| 08:34 - 05 Luglio 2018

Prosegue l’estate ricca di risultati positivi per gli allievi della San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti, sia a livello internazionale che nazionale.

Alcune giovani allieve dell’Academy sono impegnate nel torneo Tennis Europe Under 14 e 16 in corso proprio sui campi del Centro Tecnico Federale di Montecchio. Andrea Maria Artimedi, reduce dalla semifinale nella tappa di Mestre, è stata tra le prime a conquistare i quarti nel tabellone Under 16 grazie ai successi su Milena Jevtovic (wild card) per 6-3 6-1 e su Ginevra Aprea (lucky loser) con il punteggio di 7-5 6-2.

Nell’Under 14 femminile, invece, fuori all’esordio Erika Di Muzio (wild card) per mano di Angelica Giovagnoli, che ha prevalso per 6-3 3-6 7-5.

Nel doppio Under 16 la coppia Artimedi-Di Muzio (finalista a Mestre) affronta nei quarti Giordanengo-Giordano.

A livello nazionale da segnalare, intanto, il successo pieno colto da Igino Celiberti (foto) nel torneo nazionale di terza categoria di Camerano. L’allievo di Giorgio Galimberti (classifica 3.3), testa di serie numero 3, ha messo in fila Edoardo Maria Denaro (3.5) per 6-3 6-1, poi in semifinale il secondo favorito del seeding, Marco Feliziani (3.2), per 6-4 6-2 e nell’atto conclusivo Marco Elisei (3.3, n.4) per 6-2 4-1 ritiro.