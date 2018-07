La Notte Rosa dei bambini, sabato 7 luglio fiabe in concerto a Castel Sismondo

Eventi

Rimini

| 07:44 - 05 Luglio 2018

Ala Ganciu, accompagnata dal Quartetto EoS, Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni violino, Aldo Maria Zangheri viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello, con gil arrangiamenti di Marco Capicchioni e le magiche mani del disegnatore con la sabbia Mauro Masi, ci presenteranno le melodie più celebri dei cartoni animati di Disney: fra gli altri il Re Leone, I tre porcellini, Cenerentola, Frozen e il Libro della Giungla.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di volare sul tappeto volante insieme ad Aladdin e Jasmine, di fare un bagno in fondo al mare con Ariel e Sebastian, di vivere un amore puro e incondizionato come quello della Bella e la Bestia o di fare visita ad Elsa e Anna nel freddo regno di Arendelle per poi farsi scaldare dai caldi abbracci di Olaf? Questa è la magia che da sempre Walt Disney ha saputo regalarci e che non ha mai smesso di far sognare "grandi e piccini" attraverso le sue storie indimenticabili, ma soprattutto grazie alla sua musica! Biglietto non numerato adulti €10,00, ragazzi fino a 14 anni € 5,00