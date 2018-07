Riccione, a Cinè red carpet per Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Pietro Sermonti e Lucia Ocone. INTERVISTE

Eventi

Riccione

| 20:34 - 04 Luglio 2018

Un’altra giornata di stelle da red carpet a Riccione per l’edizione 2018 di Ciné - Giornate di Cinema, che prosegue sul consueto doppio binario di incontri, convention e workshop per addetti ai lavori e di anteprime esclusive e incontri per il pubblico con alcuni degli attori e registi più amati del cinema italiano.

I protagonisti sono stati Riccardo Scamarcio e la bellissima Miriam Leone, a Riccione insieme al regista Stefano Mordini per il film Il testimone invisibile, in cui Riccardo Scamarcio interpreta un giovane imprenditore che si risveglia nel letto di una camera d’albergo chiusa dall’interno, mentre al suo fianco giace il corpo della sua amante interpretata da Miriam Leone. Tra gli altri titoli presentati in questa giornata c’è anche Uno di famiglia: una commedia degli equivoci ricca di avvenimenti tragicomici, in uscita il 22 novembre. Insieme al regista Alessio Maria Federici, a presentare la pellicola c’erano Pietro Sermonti e una irresistibile Lucia Ocone, protagonisti del film al fianco di Sarah Felberbaum e Nino Frassica.



Ma Cinè continua e ospiti di giovedì 5 luglio saranno Fabio De Luigi e il regista Guido Chiesa: i due parteciperanno alla convention Medusa (11.15 – Sala Concordia) per presentare Ti presento Sofia, commedia in uscita in autunno e prodotta da Colorado Film, proprio in collaborazione con Medusa. Nel film, De Luigi interpreta un padre premuroso e affettuoso, che si vede costretto a fingere di non avere una figlia per cercare di conquistare l’amore della sua vita, una fotografa interpretata da Micaela Ramazzotti che non sopporta avere bambini intorno a sé.

In serata, gran finale alla CinéArena di Viale Ceccarini, con la consueta serata evento con la consegna dei Cinéciak d’oro. L’appuntamento a cura di Ciak, il mensile di cinema diretto da Piera Detassis, assegnerà i premi alle commedie e agli interpreti che maggiormente si sono distinti nel corso dell’anno. Tra gli ospiti della serata anche Vincenzo Salemme, che riceverà l’Absolute Comedian.





Interviste a Alessio Maria Federici e a Pietro Sermonti, rispettivamente regista e attore protagonista del film “Uno di famiglia”