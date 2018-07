Volley A2 femminile, nuovo arrivo in casa Omag: la giovane schiacciatrice Greta Pinali

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:16 - 04 Luglio 2018

La Omag di San Giovanni in Marignano ha tesserato la schiacciatrice Greta Pinali. Bolognese doc, classe’97, 184 cm di altezza, Greta muove i suoi primi passi nelle giovanili della sua città natale. All’età di 14 anni si trasferisce al San Lazzaro con cui partecipa a tutte le categorie under aggiudicandosi il titolo regionale 2013 e partecipando ai campionati nazionali di categoria. Successivamente, allenata da coach Claudio Casadio, partecipa a sei campionati di serie B1 e due edizioni di coppa Italia ottenendo la promozione in A2 con la Coveme San Lazzaro nell’ultima stagione.

“Sono molto entusiasta - dice Greta - ed ho una gran voglia di cominciare. Sarà la mia prima esperienza nella categoria A2 e darò il massimo per aiutare la squadra e contemporaneamente apprendere il massimo da tutte le ragazze. Sono contenta perché conosco il capitano, Giulia Saguatti, per la quale nutro grande ammirazione e ho giocato per tre anni alla Coveme. Sarà un grosso cambiamento per me, ma non vedo l’ora di mettermi alla prova.”