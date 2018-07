Basket, l'assessore Brasini subito al lavoro: mercoledì summit con RBR e le due cordate legate ai Crabs

Sport

Rimini

| 20:04 - 04 Luglio 2018

Detto e fatto. Mercoledì mattina l’assessore allo sport Gianluca Brasini ha messo attorno ad un tavolo i rappresentanti di Rinascita Basket Rimini, la nuova società che è stata presentata martedì alla città e che raggruppa dieci società cestistiche del territorio, e quelli delle due cordate che sono in trattativa con i Crabs, cioè con Luciano Capicchioni.

Tutti abbottonati sull’esito dell’incontro, ma da quel poco che filtra non sarebbero stati fatti significativi passi verso una unione di forze. Da parte dei ragazzi della Darsena e di Luca Corbelli è stato annunciato nelle prossime ore un comunicato per fare il punto della situazione. Da parte sua il patron dei Crabs Luciano Capicchioni, piuttosto contrariato, non ha voluto dire nulla.

Se non ci saranno novità clamorose, si avranno due entità separate: una che giocherà probabilmente in serie B col titolo della Vis Nova Roma che sarebbe già stato acquisito (i boatos di mercato danno Lunghini o Gresta come coach, Broglia e Iannilli nel roster) - il termine di iscrizione è il 9 luglio, e l’altra che sarà iscritta al campionato di serie C Gold col titolo di Santarcangelo, probabilmente allenata da Massimo Bernardi e che avrà nel roster sicuramente più di una pedina degli Angels della scorsa stagione e forse il play Rivali.

Stefano Ferri