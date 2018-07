Dal 6 luglio Santarcangelo Festival: quasi 200 artisti e oltre 150 appuntamenti

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 19:34 - 04 Luglio 2018

Oltre 150 appuntamenti, 54 formazioni dai cinque continenti, la partecipazione di quasi 200 artisti e altrettanti cittadini coinvolti nei progetti: è il biglietto da visita della 48/a edizione del Santarcangelo Festival, in programma da 6 al 15 luglio nella cittadina del riminese, con la direzione artistica (al secondo anno) di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino. Il Festival si configura come una piattaforma intercontinentale che offre al pubblico un'ampia visione su ciò che di rilevante accade oggi nell'ambito delle performing arts internazionali.'Cuore in gola' è il claim dell'edizione 2018, che individua la manifestazione corporea dell'intensità di un'emozione, la sensazione viscerale, pre-verbale che attraversa il corpo in alcune condizioni emotive. Per il sindaco Alice Parma, presidente dell'Associazione Santarcangelo dei Teatri, "anche quest'anno sarà un Festival coraggioso, in grado di confrontarsi a testa alta con il mondo di oggi senza rinunciare alle sue radici affondate nella ricerca teatrale".