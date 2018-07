Arrestati marito e moglie per spaccio, in casa soldi e cocaina. Oltre venti dosi nascoste nella scarpiera

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:07 - 04 Luglio 2018

I Carabinieri di Bellaria hanno arrestato, martedì sera, un 37enne e la moglie 27enne, entrambi di origine albanese e residenti a San Mauro Pascoli. L'uomo è stato sorpreso proprio a San Mauro Pascoli, mentre cedeva due dosi di cocaina a un ragazzo, mentre la moglie, all'arrivo dei Militari per la perquisizione domiciliare, è stata vista mentre nascondeva in una scarpiera altra droga: 9,5 grammi sempre di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato, assieme a 7750 euro, somma ritenuto il provento dell'attività di spaccio. L'arresto dei due coniugi è stato convalidato: in attesa del processo, sono tornati in libertà.