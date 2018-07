Sarà il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ad aprire la festa del Partito Democratico a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 16:37 - 04 Luglio 2018

Matteo Ricci sarà ospite di "Democratici in Festa per l'Unità", in programma a Torricella di Novafeltria dal 5 al 9 luglio. Sarà proprio il sindaco di Pesaro e responsabile degli Enti Locali del Partito Democratico ad aprire la festa, giovedì 5 luglio alle 19. Per l'occasione Ricci presenterà il suo libro "Primo, cittadino". Coordinerà l'incontro Ilva Sartini.