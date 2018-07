Anniversario Strage di Fossoli, domenica 8 luglio la manifestazione commemorativa

Attualità

04 Luglio 2018

Il 12 luglio 1944, 67 internati politici, prelevati dal vicino Campo di concentramento di Fossoli furono trucidati dalle SS naziste all'interno del poligono di tiro di Cibeno. Le vittime provenivano da 27 diverse province italiane, avevano diversa estrazione sociale e rappresentavano le varie anime antifasciste dell'epoca. In occasione del 74° Anniversario della strage di Fossoli l'A.N.P.I. Provinciale di Rimini invita tutta la cittadinanza a partecipare ai seguenti appuntamenti: Domenica 8 luglio ore 10.30 Commemorazione presso il Poligono di Tiro di Cibeno – Carpi. Domenica 15 luglio ore 9.30 Cerimonia in ricordo di Renato Mancini (Maresciallo dei Lancieri di Novara nato a Saludecio il 26 maggio 1914) presso Piazza Ronconi Beato Amato – Comune di Saludecio; ore 11.00 Intitolazione palestra comunale di Saludecio a Renato Mancini. Interverranno: il Presidente della Fondazione ex-campo Fossoli, l'On. Pierluigi Castagnetti. I familiari di Renato Mancini. Professore Andrea Montemaggi. Presidente ANPI Provinciale Rimini, Giusi Delvecchio. Domenica 22 luglio ore 9.45 Ritrovo ore 10.00 Messa ore 10.45 Commemorazione ufficiale in ricordo di Rino Molari (insegnante di lettere, nato a Santarcangelo di Romagna il 9 maggio 1911) alla Pieve – via celletta dell'olio – Comune di Santarcangelo di Romagna.