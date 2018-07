Tentano di rubare in una profumeria di Marina Centro: ladri messi in fuga dalla Polizia

Cronaca

Rimini

| 15:33 - 04 Luglio 2018

Nella notte tra martedì e mercoledì la Squadra Volante della Polizia ha sventato un furto in un profumeria di Marina Centro, a Rimini. Ignoti malviventi avevano messo le mani su un bottino di profumi del valore di circa 6000 euro, ma sono stati messi in fuga, a mani vuote, dall'arrivo della pattuglia. Sono però riusciti a dileguarsi a piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.