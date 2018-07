'Topo da spiaggia' ruba borse e zaini al bagno n.8 di Rimini, arrestato 50enne

Cronaca

Rimini

| 15:26 - 04 Luglio 2018

Proseguono i controlli della Polizia di Rimini, per garantire la sicurezza di bagnanti e turisti. Nel corso delle attività, martedì, gli agenti hanno accompagnato, presso i Centri d’Identificazione ed Espulsione di Brindisi e Torino, un tunisino e un magrebino non in regola con le norme di soggiorno. Nel primo pomeriggio di mercoledì invece un 50enne originario di Bari è stato colto in flagrante mentre cercava di rubare borse e zaini al bagno n.8: l'uomo è stato arrestato.