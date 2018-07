A notte fonda vigilante sente rumori e fa bloccare tre ladri nel chiosco sulla spiaggia

Cronaca

Rimini

| 15:20 - 04 Luglio 2018

Tre ventenni, due ragazzi e una ragazza, sono stati fermati, nella notte tra martedì e giovedì, dopo un tentato furto in spiaggia a Bellariva. E' stato l'addetto alla vigilanza notturna a sentire i rumori provenienti da un chiosco: l'uomo ha visto i ragazzi mentre cercavano di rubare delle bibite da un distributore. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Volante: i ventenni, nei pressi del chiosco, hanno cercato inizialmente di negare il tentativo di scasso, tuttavia erano evidenti i danni causati: la manomissione del distributore, ma anche di una spillatrice di birra alla spina, posta sul bancone del bar. Dovranno dunque rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso: due denunciati, uno arrestato in quanto pregiudicato.