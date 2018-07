Ai domiciliari per spaccio, sorpreso a evadere più volte e trovato con eroina: in carcere 30enne romano

Cronaca

Cattolica

| 14:24 - 04 Luglio 2018

Martedì pomeriggio a Cattolica un 30enne nato a Roma, residente nella "regina", è stato il destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta a seguito del mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge in caso di domiciliari. Il giovane li aveva ottenuti dopo l'arresto, lo scorso 19 giugno, per reati in materia di stupefacenti. Il 30enne è stato anche trovato in possesso di un piccolo quantitativo di eroina e quindi segnalato alla Prefettura. Si trova ora nel carcere dei Casetti di Rimini.