Cattolica, donna viaggiava con 60 grammi di eroina in auto. Nell'abitazione trovato metadone

Cronaca

Gabicce Mare

| 14:20 - 04 Luglio 2018

Martedì pomeriggio una donna nata in Germania e residente a Cattolica è stata arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo attività di osservazione, controllo e pedinamento, i Carabinieri l'hanno fermata alla guida della sua vettura: con sè aveva 60 grammi di eroina, divisa in due involucri. I Militari hanno proseguito gli accertamenti con la perquisizione dell'abitazione della donna, trovando 25 pasticche di metadone e materiale per il confezionamento della droga. La donna è stata così arrestata e processata per direttissimo nella mattinata di mercoledì.