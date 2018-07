Rimini Calcio, arriva l'ufficialità: il difensore Venturini è un giocatore biancorosso

Sport

Rimini

| 14:13 - 04 Luglio 2018

Il Rimini F. C. comunica di avere conclusa l'operazione per il passaggio in biancorosso del calciatore, classe '96, Andrea Venturini. Nelle ultime due stagioni il difensore ha militato nel Ravenna, in D e poi in Serie C, per un totale di 66 gettoni di presenza e 2 reti. Nella stagione 2015-16, dopo una parentesi a Santarcangelo, il passaggio al Romagna Centro in Serie D dove ha collezionato 14 presenze in campionato. Venturini ha sottoscritto con il Rimini un contratto biennale.

Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.