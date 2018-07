Donna nomade assieme a bambina di 11 anni fa razzia di gioielli in una casa di Santarcangelo: arrestata

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 04 Luglio 2018

Una 26enne croata, domiciliata in un campo nomadi del ravennate, è stata arrestata in seguito a un furto in un'abitazione di Santarcangelo. La giovane, dopo aver forzato una portafinestra, si è introdotta nella casa, nella prima periferia del comune clementino, mettendo a soqquadro tutte le stanze della casa alla ricerca del bottino. Con lei c'era anche una bambina di 11 anni. Nel contempo rientravano i proprietari dell'abitazione che, notando la portafinestra con segni di effrazione, hanno subito chiamato i Carabinieri. La 26enne, che aveva rubato e indossato dei gioielli, è stata fermata assieme alla bambina. Processata per direttissima, è stata condannata a quattro mesi di reclusione, pena sospesa, e sottoposta a divieto di dimora in Emilia Romagna.