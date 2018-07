L'ex Amici Federico Baroni protagonista della Notte Rosa al Kennedy Cake di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:59 - 04 Luglio 2018

Notte Rosa con Federico Baroni e tre giorni di festa “Life in the Jungle” con Kennedy Cake. Accanto a piazzale Fellini, il villaggio sul lungomare tra i bagni 20 e 28 di Rimini sarà il punto di riferimento più importante degli eventi del weekend rosa e accoglierà il pubblico con una suggestiva scenografia di 100 metri ispirata alla giungla e all'antica civiltà Maya, con colonne, piramidi, palme e una stupefacente maschera precolombiana realizzata da Arte Italiana D. Da venerdì a domenica, dalle 18 a notte inoltrata, la giungla sarà la cornice di concerti, dj set ed eventi, mentre nei chioschi del villaggio si potranno degustare deliziose proposte di street food, prodotti tipici e a km zero preparati dai locali più noti di Rimini, accompagnati dalle nuove proposte di cocktail dei migliori bartender. “Ospite” speciale, grazie alla collaborazione con Monster, la moto di Valentino Rossi, accanto a cui gli appassionati potranno immortalarsi.

Il Notte Rosa Beach Festival inizia venerdì alle 18 con l'apertura dei chioschi. Alle 20 il concerto live di Federico Baroni, per continuare dalle 22 alle 3 con il “Pholly party”. Colori, coriandoli, maschere, fantasia, gioco e un pizzico di follia per una Notte Rosa all'insegna dell'energia e del divertimento.

Sabato 7 si parte con il wellness: alle 15 la group cycling special class in collaborazione con la palestra Steven. Alle 20 musica live con Arteria di Radiofreccia. Dalle 22 alle 3 si balla in 3 ambienti diversi con il dj set di Bradipop club alternative rock experience.

Domenica 8 il villaggio di Kennedy Cake incontra Rimini Sport Dance, i Campionati italiani di danza sportiva. In programma dalle 18 all'1 le esibizioni dei migliori atleti europei e mondiali, spettacoli, gare ed eventi.

“Dopo l'inaugurazione con Rimini Wellness Beach Festival, il Notte Rosa Beach Festival è il secondo grande evento promosso da Kennedy Cake per l'estate 2018 – ricorda Wendy Ormerod, socia fondatrice dell'associazione turistica -. Pholly è il nuovo format che in collaborazione con Allmakers abbiamo lanciato a Rimini, prendendo spunto dai grandi festival organizzati in Europa, esplosioni di emozioni e fantasia. Ci proponiamo così di innovare il mondo dell’intrattenimento turistico, crescendo ogni anno per stupire sempre di più il nostro pubblico”.