Rimini, lotta all'abusivismo commerciale: vigili in bicicletta, effettuati sei sequestri

| 12:56 - 04 Luglio 2018

In mountain bike per pattugliare la spiaggia: è un’attività quotidiana e costante quella messa in campo dalla Polizia Municipale di Rimini nella zona nord della città impegnata nel contrasto all’abusivismo commerciale. Ogni giorno la squadra di operatori in servizio al distaccamento di Viserba - e appositamente dedicata all’antiabusivismo nella zona nord - controlla l’arenile da Rivabella a Torre Pedrera spostandosi in bicicletta, riuscendo così a muoversi con velocità e senza problemi da una parte all’altra della spiaggia, anche in presenza di tanti bagnanti. Un modus operandi che sta producendo risultati, con numerosi sequestri amministrativi all’attivo. Negli ultimi giorni sono stati sei i sequestri di merce venduta irregolarmente, per sanzioni pari a circa 31mila euro. A questi si aggiungono altri nove rinvenimenti, cioè quei prodotti – in particolare borse e portafogli - pronti ad essere venduti e abbandonati per fuggire al controllo del personale della Pm. Il servizio di controllo antiabusivismo non si limita alle ore diurne in spiaggia, ma prosegue anche la sera sui lungomari con l’obiettivo di scoraggiare la presenza dei venditori irregolari.

“Si tratta di una modalità operativa che ci regala ottimi riscontri – spiega l’assessore Jamil Sadegholvaad – Per il contrasto all’abusivismo commerciale stiamo impiegando una serie eterogenea di strumenti, anche in base alle zone della città, da quelli tecnologici a quelli più tradizionali, che convergono su un unico obiettivo, quello di garantire una presenza capillare in ogni zona della spiaggia”.