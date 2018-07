Nel weekend della Notte Rosa a Misano le emozioni in pista con la Superbike

Sport

Misano Adriatico

| 12:26 - 04 Luglio 2018



Nel weekend della Notte Rosa, al Misano World Circuit, torna la Superbike, il campionato mondiale delle derivate di serie insieme alle altre categorie (Supersport, Superstock 1000 e Supersport 300) che ne compongono il calendario per un weekend che vedrà anche tantissimi piloti romagnoli protagonisti.

Le gare segnano l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, in vista della ripresa a metà settembre in Portogallo. Formula confermata per il WorlsSBK, con la Superpole di sabato (fra le 10.30 e le 12.10) alla quale seguirà Race 1 alle 13.00. L’intera Superpole WorldSBK, così come le qualifiche della Supersport 300 e tutte le gare, saranno in diretta sulla rete Mediaset Italia 2. Race 1 in diretta su Italia 1 HD, Italia 2 ed Eurosport 2.

La giornata di domenica vedrà l’inizio delle gare alle 11.30 con la Supersport, alle 13.00 Race 2 WorldSBK, alle 14.20 Supersport 300 e alle 15.00 la STK 1000.