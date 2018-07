Tennis, Montironi e Amati al terzo turno del'Open del Ct Casalboni. Rondinelli-Giorgetti la finale a Cervia

Sport

04 Luglio 2018

Francesco Giorgetti (2.4, n.1) contro Alessandro Rondinelli (2.4, n.2), le prime due teste di serie contro, è la finale più bella ed attesa, in programma questa sera (mercoledì) alle 20 nel torneo Open del Ct Cervia. Di fronte il maestro del Ct Cervia, Alessandro Rondinelli, autore in semifinale di una bella vittoria su Leonardo Baldi (Ct Reggio Emilia), e Francesco Giorgetti (Tennis Viserba), facile su Uladzislau Zhuk (Sporting Misano).

Semifinali: Rondinelli-Leonardo Baldi (2.5) 7-6, 6-3, Giorgetti-Uladzislau Zhuk (2.5) 6-1, 6-1. Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cervia, il torneo di 3°, il memorial “Mario Cortesi”. Femminile, turno di qualificazione: Valentina Benini (4.1, n.1)-Irene Fortunati (4.5) 6-0, 6-2, Olimpia Bergonzoni (4.1, n.2)-Lara Alberighi (4.2) 1-6, 6-3, 6-1, Livia Bancale (4.1, n.4)-Anna Ravaglia (4.3) 6-4, 5-7, 6-3, Stella Faedi (4.1, n.6)-Alessandra Turrini Merli (Nc) 6-4, 7-5. Passa anche Giulia Sangiorgi (4.2). Maschile, 3° turno: Gian Paolo Bonvicini (4.1)-Antonio Battaglia (4.3) 6-1, 6-3, Nicolò Ceccarelli (4.2)-Alberto Caroni (4.5) 6-4, 6-1, Roberto Guarino (4.2)-Filippo Donini 6-0, 6-2, Alessandro Zamagni (4.1)-Matteo Meroni (4.3) 6-1, 6-0, Carlo Cochetto (4.2)-Alessandro Bonucci (4.3) 6-3, 6-3.

SANTARCANGELO Completato il 2° turno nel secondo tabellone di selezione nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Avanzano Tomas Montironi (Tc Valmarecchia) ed Herman Amati (Tennis Viserba). In questo tabellone le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Massimiliano Angeli (Ct Casalboni), Filippo Fracassi (Ct Rimini), Alessandro Marcantoni (Misano Sporting Club), Tommaso Simoncini (Ct Cast) ed ai 3.2 Umberto Vanucci (Tc Riccione), Lorenzo Bonori (Ct Rimini) e Massimiliano Agnello (Ct Cicconetti).

2° turno: Tomas Montironi (3.2)-Luca Bartoli (3.4) 7-6, 6-1, Herman Amati (3.3)-Stefan Buca (4.1) 6-1, 6-0.