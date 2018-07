Furgone perde frigo in autostrada, centrato da un autotreno. Code e disagi in A14 a Rimini Nord

Cronaca

Rimini

| 11:39 - 04 Luglio 2018

Furgone perde frigorifero, caos in autostrada. Spettacolare incidente in A14 per fortuna senza conseguenze per automobilisti. E' successo mercoledì mattina verso le 8.30 subito dopo il casello di Rimini Nord in direzione di Ancona. Durante la marcia un furgone ha perso un frigo.

Prima dell'intervento della Sottosezione della Polstrada, è stato centrato da un autotreno di una ditta mantovana che trasportava del compensato. Il frigo è stato preso frontalmente, la motrice ha sbandato a destra e il rimorchio si è ribaltato bloccando due corsie. Il traffico è potuto proseguire solo sulla terza corsia. Nel giro di poco si sono formati 6 km di coda. Le operazioni di messa in sicurezza e pulizia del tratto autostradale sono proseguite fino alle 11. Non ci sono stati fortunatamente feriti. Sono in corso le ricerche del veicolo che ha perso il frigorifero.