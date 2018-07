Calcio Eccellenza, il Cattolica conferma i centrocampisti Pasini e D'Elia. Il 30 luglio via alla preparazione

Sport

Cattolica

| 11:36 - 04 Luglio 2018

Il Cattolica ha riconfermato i centrocampisti Nicola Pasini classe '89 e Alessandro D'Elia '95. "Siamo molto felici di riaverli con noi, - confessa il patron giallorosso Francesco Visino - Nicola, uno dei nostri senior, è un mediano che può vestire anche il ruolo di difensore, un giocatore tra i più forti della categoria, molto dotato tecnicamente. Alessandro, è un vero e proprio jolly, duttile, abile sul piano tecnico, ottimo nel dribbling, capace di creare superiorità in campo. Inoltre la prossima settimana renderemo noti, i nominativi di due "big", un trequartista e un attaccante, che saranno affiancati da sei fuoriquota provenienti da società professionistiche. Stiamo allestendo una rosa competitiva, sono certo che nel corso della stagione, -prosegue il patron cattolichino- saremo in grado di toglierci qualche soddisfazione e, perché no, vivere un campionato da protagonisti".

Ufficializzata intanto la data di inizio preparazione prevista per lunedì 30 luglio. Sedute quotidiane allo stadio comunale "Giorgio Calbi" di Cattolica, in vista poi, del primo impegno di Coppa Italia Eccellenza, con probabile inizio il 19 agosto.

Altre date da segnare nell'agenda cattolichina sono: il 27 luglio, in cui si alzerà il sipario con la presentazione del club romagnolo, probabile location il complesso sportivo dello Stadio Calbi in orario serale. Infine, accanto a mister Angelini, il vice La Volpicella il preparatore atletico Manlio Molinari e il fisioterapista Luigi Frino a completare l'organico dello staff.