Calcio Eccellenza: Marignanese, due conferme e due acquisti. Arrivano i baby Tontini e Crescentini

San Giovanni in Marignano

| 11:13 - 04 Luglio 2018

Prosegue spedita la campagna di rafforzamento della Marignanese in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Dopo le tante conferme e gli importanti acquisti delle prime settimane di mercato ecco altri quattro giocatori che la società del presidente Cervellieri mette a disposizione di mister Lilli.

I primi sono due conferme fortemente volute dallo staff tecnico dopo la brillante stagione culminata col 7° posto in campionato: sulla fascia destra continuerà a spingere e regalare preziosi cross l’esterno classe ’99 Giacomo Salvatori artefice di un’ottima annata coronata dalla costante presenza nella rappresentativa regionale, la difesa potrà invece contare sui 195 centimetri e la costanza di rendimento di Andrea Sanchini, centrale di Montecchio classe ’96 vera rivelazione del 2017/2018.

Sul fronte acquisti ecco altri due under importanti per le rotazioni e per fornire soluzioni diverse al mister: dall’Asar il jolly offensivo Alex Tontini (’00), dal Santarcangelo un altro tassello per il reparto avanzato Patrick Crescentini classe ’00 ex Cesena richiestissimo da diverse società.