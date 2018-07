Nuoto Garden Rimini, la Polisportiva trionfa al 28esimo Memorial Frisoni

Sport

04 Luglio 2018

Un'ottima partecipazione di atleti e pubblico ha contraddistinto la 28° edizione del “Memorial Erio Frisoni”, storica manifestazione organizzata dallo staff tecnico della Polisportiva Garden Rimini con a capo Franco Cavina.

8 società si sono confrontate nella vasca di via Euterpe, dando vita ad una bella competizione che ha visto primeggiare con 1170 p.t. gli atleti di casa sulla società Cervia Nuota seconda classificata con 773 p.t. e sul Nuoto Loreto con 588 p.t.; a seguire Libertas Ravenna, Polisportiva Valmar, Rinascita Nuoto Rimini, Salvamento Nuoto Rimini e DLF Nuoto Rimini per un totale di 270 atleti e 535 atleti/gara.

“Il nostro impianto non si presta a contenere più di tanti atleti e questa è una grossa pecca per una città come Rimini, ma come sempre il nostro staff è stato impeccabile e abbiamo dato vita ad una bellissima giornata di sport“ commenta Fabio Bernardi DS della sezione nuoto della Polisportiva

Tredici gli ori conquistati dagli atleti di Franco Cavina, Davide Delucca, Angela Trtaglia e Marco Squadrani:

Francesco Luciani 2009 nei 25 farfalla Es.C in 19”80 e 50 stile libero in 38”79, Maria Giovanni Rinaldi 2002 nei 100 farfalla ragazzi in 1’02”89 e 100 stile libero in 56”98, Tommaso Cappelletti 2005 nei 50 dorso Es.A in 33”57, Alice Alessandri 2005 nei 100 dorso Ragazzi in 1’20”18, Lorenzo Boga 2004 nei 100 dorso ragazzi in 1’15”30 e 100 stile libero in 1’02”55, Enea Ulquinaku 2002 nei 100 dorso ragazzi 2 in 1’15”95 e 100 rana in 1’22”38, Lorenzo Tomasini 2008 nei 50 rana Es.B in 44”26 e 50 stile libero in 33”77 e Davide Spinelli 1997 nei 100 stile libero assoluti nel bel crono di 53”04.

In cassaforte sono state messe anche 9 medaglie d’argento e 9 di bronzo per un totale di 31 podi .