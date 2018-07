Rimini, tornano le meduse: allarme fra i bagnanti sotto attacco

Attualità

Rimini

| 09:51 - 04 Luglio 2018

Caldo in riviera, con l'arrivo dell'estate attenzione alle brutte sorprese. Come ci segnala un nostro lettore, nel mare di Rimini vicino alla costa sono state avvistate numerose meduse bianche con tentacoli scuri. Durante una nuotata, all'altezza del bagno 64, è stato vittima di uno spiacevole incontro con uno di questi abitanti del mare. "Altri anni erano perlopiù bianche e inoffensive" racconta "Sono un nuotatore abituale dopo la seconda secca ve ne sono numerose. Sono stato punto nella zona del labbro dalla medusa e non è stato piacevole. In molti hanno segnalato il problema alla mia torretta di Salvataggio di riferimento ".

Le meduse che popolano i nostri mari appartengono generalmente a specie innocue, ma con i loro tentacoli possono scatenare reazioni spiacevoli ed urticanti.