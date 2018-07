Schianto frontale alle 8 del mattino sulla provinciale Montescudo: cinque feriti, uno grave. Interviene elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 09:16 - 04 Luglio 2018

Grave incidente stradale nella prima mattina di mercoledì sulla Sp 41 Montetauro-Coriano-Montescudo, subito dopo il bivio per Coriano in direzione Montescudo. L'allarme è scattato poco prima delle 8. Due auto si sono impattate frontalmente. Le cause sono ancora al vaglio della Polizia Municipale di Riccione. Dalle prime notizie i feriti sarebbero 5 persone che erano a bordo delle macchine. Sul posto Vigili del Fuoco e personale del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Presente anche l'elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti all'ospedale Bufalini di Cesena. Foto da Facebook



Seguiranno aggiornamenti.