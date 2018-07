Calciomercato, all'Athletic Poggio arriva l'attaccante Andrea Astolfi

Sport

Poggio Torriana

| 07:44 - 04 Luglio 2018

Altro volto nuovo in casa Athletic. Infatti dopo gli arrivi di Depaoli, Cupioli e Bernucci la società bernese ufficializza anche l’ingaggio dell’attaccante Andrea Astolfi.

Nato a Cesena, classe ‘98, è cresciuto nel settore giovanile della Savignanese realtà che a 16 anni lo fa esordire in Eccellenza. Poi una stagione nella Berretti del Santarcangelo ed un paio di annate in Promozione col Gambettola. Nelle sue esperienze ha sempre mostrato una grande duttilità che gli ha permesso di essere impiegato come centravanti, seconda punta, esterno di centrocampo, risultando particolarmente efficace nel 4-3-3 come terzo attaccante schierato sulla sinistra. Tra le qualità più spiccate il puntare l’uomo creando spesso situazioni di superiorità numerica.

Ora Astolfi è pronto per la nuova avventura arancioazzurra. “Ho scelto l’Athletic perché ritengo sia una squadra ambiziosa nella quale gli addetti ai lavori sono professionisti e, soprattutto, persone serie. - commenta il neo atleta del Poggio - Ho avuto modo di conoscere il Direttore Sportivo ed il Mister: mi hanno fatto capire che questa è la scelta giusta per provare a centrare il cosiddetto “anno di consacrazione”, dopo due stagioni in cui ritengo di avere accumulato tanta esperienza. Sono consapevole di dover crescere ancora molto, sicuro che il Mister ed i ragazzi più grandi mi aiuteranno a formarmi ancora di più sul piano tecnico e personale”.

Ambiziosi anche gli obiettivi: “Spero di fare bene: di giocare, di vincere e convincere. E se si può, lo dico con le dita incrociate, di tornare in Promozione con l’Athletic”.