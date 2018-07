"Ginnastica in festa" chiude con un bilancio di 80mila presenze alla Fiera di Rimini

Sport

Rimini

| 07:34 - 04 Luglio 2018

Ginnastica in Festa 2018 si conferma uno degli eventi più attesi e partecipati di Ginnastica, capace di far registrare oltre 80.000 presenze tra atleti, staff e pubblico, per 10 giorni di gare, esibizioni, attività aperte a tutti alla presenza di straordinari campioni azzurri.

Un appuntamento della Federazione Ginnastica d’Italia, organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, che dunque continua sulla scia degli ottimi risultati delle passate edizioni trasformando per il secondo anno consecutivo il quartiere fieristico riminese di IEG - Italian Exhibition Group nella Capitale della ginnastica, con i padiglioni capaci di ospitare 12.500 atleti seguiti da 2.000 tecnici e 300 giudici nazionali.

Numeri importanti che confermano come sia la struttura che l’evento stesso favoriscano un connubio ottimale tra aspetto agonistico e intrattenimento, senza tralasciare l’importante impatto commerciale con l’Expo Village allestito nella Hall centrale della Fiera capace di alimentare un flusso continuo di visitatori con i molteplici stand di numerose aziende e categorie merceologiche. Successo anche per le numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI e per le Aree dedicate all’Acrobatica e al Parkour-Gym, che hanno richiamato numerosi curiosi ed appassionati offrendo loro la possibilità di vivere in prima persona tutto il divertimento della manifestazione.

L’edizione 2018 di Ginnastica in festa è stata inoltre impreziosita dai grandi campioni della Ginnastica azzurra che hanno così regalato ulteriori emozioni al pubblico riminese: a incontrare i fan sono stati Igor Cassina, Marta Pagnini, Elisa Meneghini, Flavio Cannone e Costanza Michelini, Marco Lodadio, Lorenzo Galli e Vanessa Ferrari; a salire in pedana per la gioia del pubblico presente sono invece stati la coppia mista della Ginnastica Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca, i Campioni del Mondo dell’Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi insieme all’individualista bronzo mondiale Anna Bullo e le meravigliose Farfalle azzurre al gran completo che hanno regalato due performance da favola.

Risultati importanti per un quartiere fieristico ed un evento che si confermano di forte richiamo turistico e di impatto notevole sull’economia del territorio, oltre ad imporsi come una delle kermesse più belle ed emozionanti del panorama sportivo italiano come testimoniato dalla grande festa finale al termine del consueto Gala della Gymnaestrada.