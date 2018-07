Baseball, i Pirati sfidano l'Italia in amichevole mercoledì a Rimini alle ore 20

Sport

Rimini

| 00:49 - 04 Luglio 2018

E' tutto pronto per la gara amichevole della squadra nazionale italiana che allo Stadio dei Pirati mercoledì 4 luglio 2018 alle ore 20:00 (biglietto unico per ingresso a 5 euro, ragazzi u12 ingresso gratuito) affronterà i padroni di casa del Rimini Baseball. La formazione riminese dovrà fare a meno per l'occasione dei 5 Azzurri: Celli, Nicola Garbella, Noguera, Bassani e Morellini che sfideranno i propri compagni di squadra sul diamante di via Monaco. Il roster dei neroarancio di conseguenza sarà rinforzato per l'occasione da alcuni giocatori in prestito, mentre i due nuovi acquisti Gustavo Molina e Giovanni Garbella saranno presenti, quest'ultimo molto probabilmente scenderà subito in campo.

Il primo lancio della partita sarà effettuato dal grandissimo Lou Colabello, figlio di Chris che lo riceverà dietro il piatto di casa base.