VIDEO: Pullman di giovani turisti tedeschi si incastra nel sottopasso a Miramare. Tre feriti, paura a bordo

Cronaca

Rimini

| 23:15 - 03 Luglio 2018

Nella serata di martedì un pullman a due piani con targa tedesca si è incastrato nel sottopasso ferroviario di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare di Rimini. All’origine dell’incredibile incidente stradale sembra esserci un evidente errore di calcolo del conducente. Il bus panoramico carico di giovani turisti di ritorno in Germania dopo una vacanza in Riviera, procedeva direzione mare-monte: il mezzo era troppo alto per il soffitto del sottopasso. Fortunatamente, il bilancio dell’incidente è tre feriti in maniera lieve subito trasportati in ospedale dall'ambulanza subito arrivata dopo la segnalazione. Grande spavento per tutti gli altri passeggeri. Polizia Municipale, 118 e vigili del fuoco sul posto. La via è stata chiusa al traffico a lungo in entrambe i sensi di marcia. Interrotta anche la linea ferroviaria per gli accertamenti del caso. I ragazzi sono ritornati in hotel in quanto il pullman, seriamente danneggiato, non ha potuto riprendere la marcia.