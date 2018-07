Festa per i vent'anni del ristorante il Pirata. Paolo Cevoli canta 'L'ignorantezza Romagnola'

Attualità

| 21:13 - 03 Luglio 2018

L'irresistibile siparietto di Paolo Cevoli (un'esilarante apologia della "ignorantezza romagnola") è stato il momento clou del mega compleanno del ristorante "Al Pirata" che, lunedì sera ha festeggiato assieme a circa 350 invitati (amici e clienti fedeli del locale cervese), i suoi primi vent'anni di attività. Un grande momento per il titolare Francesco Iasi che, attorniato dalla sua famiglia, la moglie Rossella ed i figli Danilo e Simone, ha voluto condividere con tutta la città lo storico traguardo.

La serata, in rigoroso outfit "total white", è stata un vero omaggio a tutto lo staff del ristorante di via Cristoforo Colombo. Dagli chef ai camerieri, i grandi protagonisti del 20° anniversario del Pirata sono stati soprattutto loro che, al momento del taglio della torta, sulle note di "We are the champions", si sono stretti in un grande abbraccio.



Presenti all'evento anche l'ex portiere Stefano Tacconi, l'attore Franco Nero, il campione del mondo di karatè Stefano Maniscalco, la giornalista Mediaset Claudia Peroni, il sindaco Coffari e tanti noti professionisti e imprenditori di Cervia e Milano Marittima. Foto Amato Ballante.