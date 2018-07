A Riccione entra nel vivo Cinè: seconda giornata con Favino e Argentero. INTERVISTE

Attualità

Riccione

| 20:11 - 03 Luglio 2018

Entra nel vivo Cinè, Giornate di Cinema, in programma a Riccione fino al 5 luglio: dopo la giornata inaugurale con i primi convegni, workshop e convention delle società di distribuzione per presentare i listini della prossima stagione cinematografica, sono partiti gli appuntamenti con le anteprime e gli incontri con i protagonisti del grande schermo.

Martedì erano a Riccione Pierfrancesco Favino, Luca Argentero e Riccardo Milani, che presenteranno i loro prossimi titoli nel corso della presentazione di Vision Distribution (11.45 – Sala Concordia). Pierfrancesco Favino è tra i protagonisti di Moschettieri del Re, nuova commedia diretta da Giovanni Veronesi in sala dal 27 dicembre che vede nel cast anche Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e Valeria Solarino. Luca Argentero è invece tra i protagonisti di Cosa fai a Capodanno?, opera prima diretta da Filippo Bologna ambientata in uno chalet di montagna dove alcuni invitati, tutti sconosciuti, si ritrovano per festeggiare il Capodanno. Riccardo Milani, dopo il successo trionfale di Come un gatto in tangenziale, porterà a Riccione le prime immagini del prossimo film.

Oltre a Vision Distrbution, presenteranno i loro listini nella giornata di mercoledì 3 anche 01 Distribution (convention ore 15.45), Lucky Red (ore 17.00), Notorious Pictures (ore 11.00), Koch Media (ore 17.45), Wanterd, Officine Ubu, Distribuzione Indipendente, Magnitudo-Chili (ore 14.15).





Ph.cover Fabio Demitri

Interviste a Piefrancesco Favino e a Luca Argentero