Rimini, sciopero mezzi Start. Niente trasporto pubblico nella notte tra sabato e domenica

Attualità

Rimini

| 18:57 - 03 Luglio 2018

Domenica 8 luglio 2018 dalle 00:00 alle 04:00 (notte tra sabato e domenica) è stato proclamato da Ugl segreteria provinciale di Rimini, uno sciopero aziendale di 4 ore interessante i servizi Start Romagna del bacino di Rimini. Lo sciopero, che è il primo della vertenza avente per oggetto la turnazione del personale viaggiante ed i rapporti con i responsabili aziendali, i servizi notturni, la sicurezza a bordo degli autobus, le modalità di segnalazione dei guasti vettura e la bigliettazione a bordo, si svolgerà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modifiche con assicurazione dei servizi nelle fasce orarie di garanzia localmente convenute. Start Romagna avvisa che non sarà pertanto in grado di assicurare il normale svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Rimini i quegli orari.