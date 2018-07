Sport

Rimini

| 18:56 - 03 Luglio 2018

Gran finale martedì sera (dalle 20.15) per il torneo nazionale di 3° maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti.

Il match-clou vedrà di fronte Nicolas Spimi (n.4) contro Fabio Gradara (n.3). Una finalissima certamente interessante per il memorial “Arnaldo Cicconetti”.

In semifinale sono usciti i due giocatori locali, un po’ a sorpresa il 3.2 Massimiliano Agnello (n.2), battuto 6-2, 3-6, 6-1 dal pari classificato Fabio Gradara (Ct Rimini), ed Andrea Argelli (3.3), sconfitto 6-4, 6-1 dal 3.2 riccionese Nicolas Spimi, un giovane che ancora è in piena fase di crescita tecnica.