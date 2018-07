Rimini Calcio, colpo a sorpresa: l'attaccante 'giramondo' Francesco Serafino

Sport

Rimini

| 18:06 - 03 Luglio 2018

Colpo a sorpresa del Rimini. La società biancorossa ha ingaggiato a titolo definitivo, l’attaccante classe ’97 Francesco Serafino. Cresciuto nelle giovanili della Reggina e della Roma, si è poi trasferito con la famiglia in Sud America maturando esperienze in Argentina con le casacche di Argentinos e Boca Juniors. Dopo una parentesi al Torino, il ritorno in America Latina, in Uruguay, per indossare la casacca dell’Huracan di Montevideo. Dopo il passaggio alla formazione maltese del Naxxar, nel febbraio scorso il ritorno in Italia con la maglia alabardata della Triestina.