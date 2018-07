Calcio Promozione, il Ronco ha ufficializzato l'ingaggio dell'Airone Marco Bernacci

Sport

| 17:51 - 03 Luglio 2018

Il Ronco ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Marco Bernacci, proveniente dal Tre Fiori, squadra del campionato interno sammarinese. Si chiude così la campagna acquisti del club che punta ad un ruolo di primo piano nel prossimo campionato di promozione.

Il tecnico è Maurizio Montalti. Ingaggiati anche il difensore Righi ex Savignanese, il centrocampista Bonavitacola ex Libertas San Marino, i portieri Calderoni e Zammarchi, l’attaccante Yaya (2000). Via Baiardi, Antoniacci, Casieri, Fancellu, Turroni, Ronchi, Lami e Semeraro.

La presentazione ufficiale della squadra avverrà il 12 luglio.