Va a fare il bagno e muore annegato, il caldo uccide un'anziano a Misano Adriatico

Misano Adriatico

| 17:32 - 03 Luglio 2018

Ancora un decesso sulle spiagge riminesi: a perdere la vita un turista di 78 anni, vittima di una sindrome da sommersione alle 16.30 di martedì 3 luglio a Misano. In una giornata particolarmente afosa, l'uomo aveva pensato di rinfrescarsi con un tuffo in mare, ma è stato vittima di malore all'altezza del bagno 42, sulla via Litoranea Sud. Immediato l'intervento dei bagnini e la chiamata al personale del 118, accorso sul posto con l'ambulanza e l'automedica. Soccorsi però vani, il 78enne infatti non ha più ripreso conoscenza.