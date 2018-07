Calcio Promozione, il Gabicce Gradara parla Tedesco: ecco il forte esterno d'attacco ex Vis Pesaro

Sport

Gabicce Mare

| 17:04 - 03 Luglio 2018

Il Gabicce Gradara (Promozione) ha aggiunto un’altra importante pedina alla sua rosa. La società ha trovato l’accordo con Antonio Tedesco, esterno d’attacco della classe 1998, un giocatore che rivestirà un ruolo importante nello scacchiere della squadra di mister Papini. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini, il giovane pesarese si è messo in luce in serie D con la maglia della Vis Pesaro allenata da Sassarini vincendo i playoff nella stagione 2016-2017 (27 presenze e un gol). La stagione scorsa si è diviso tra Pergolese (Eccellenza) e Virtus Acquaviva (campionato sammarinese) segnando complessivamente otto reti.

“La mia ambizione è ritornare in serie D e migliore trampolino per il mio rilancio non poteva esserci – spiega Tedesco – l’ambiente è tranquillo, ci sono professionalità e le condizioni giuste per il lavoro settimanale che per me è molto importante; la fiducia del mister che ha determinazione e idee chiare e il progetto del club che ambisce ad un campionato di vertice, mi hanno convinto”.

Le sue caratteristiche?

“Sono un esterno ambidestro, gioco per la squadra. Preferisco la fascia sinistra per poter rientrare per la conclusione di destro o l’assist al compagno oppure andare sul fondo per il cross”.

Conosce qualcuno dei nuovi compagni?

“Il centrocampista Grandicelli, siamo amici e pure lui era Vis Pesaro, nel settore giovanile: spesso ci siamo allenati assieme e ci frequentiano anche fuori dal campo. Per il loro curriculum conosco Passeri, Bastianoni, Vaierani, Celato”.